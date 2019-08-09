На Прикарпатті відкрили нову гастрономічну атракцію для туристів

В Івано-Франківській області з’явилася нова атракція для шанувальників гастрономічного туризму.

Про це повідомила заступник начальника управління економічного розвитку, торгівлі і туризму Косівської районної державної адміністрації Ірина Дімбровська в Facebook.

«Косівщина збагатилася ще однією туристичною атракцією. В с. Яворів відкрито «Гуцульську сироварню» - місце, яке точно сподобається гостям та шанувальникам такого напрямку, як slow food - здорове харчування із збереженням національних гастротрадицій, місцевої кухні, а також популяризація культури традиційного застілля», - написала Дімбровська.

Тут туристам запропонують відвідати екоферму, побачити весь процес приготування сиру й, звісно ж, скуштувати сири з козячого молока власного виробництва під час дегустацій.

Фото: Ірина Дімбровська/Facebook