Укрзалізниця запустить додатковий поїзд Київ - Львів

Укрзалізниця до Дня Незалежності призначила додатковий швидкісний поїзд сполученням Київ - Львів.

Про це повідомили в пресслужбі АТ «Укрзалізниця».

«Для забезпечення перевезення пасажирів у період святкування Дня Незалежності України Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд № 755/756 Київ — Львів — Київ. Він курсуватиме 23 та 26 серпня зі Львова, 24 та 27 серпня з Києва», - йдеться в повідомленні.

Так, 23 та 26 серпня додатковий поїзд Інтерсіті № 756 відправиться зі Львова о 23:00 та прибуде до Києва о 05:50 із зупинкою на станції Коростень (03:56-03:57).

А 24 та 27 серпня швидкісний поїзд Інтерсіті+ № 755 вирушить із Києва о 00:15 та прибуде до Львова о 05:47. На шляху прямування поїзд зупиниться на станції Коростень о 01:47-01:48.

Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.