У серпні курсуватиме додатковий поїзд Одеса - Дніпро

З 9 до 31 серпня курсуватиме додатковий поїзд сполученням Одеса - Дніпро.

Про це повідомляється на сайті АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця призначила додатковий поїзд № 242/241 Одеса - Дніпро. Він стане в пригоді пасажирам, які повертатимуться з відпочинку на морському узбережжі або ще планують вирушити туди у відпустку", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що з Одеси поїзд вирушатиме з 9 до 31 серпня через день по непарних числах о 21:35, прибуватиме до Дніпра о 6:50. З Дніпра поїзд вирушатиме з 10 серпня до 1 вересня через день по парних числах о 22:30, прибуватиме до Одеси о 8:00.