На всіх пляжах Одеси не радять купатися після негоди

Через погіршення якості морської води внаслідок потрапляння поверхневих вод в акваторію пляжів Одеси працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендують населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста.

Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеси.

"У зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Рекомендується тимчасово утриматись від купання біля пляжів міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекомендація медиків діятиме до особливого розпорядження з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом.

Як повідомляв Укрінформ, Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу 2 серпня теж привернула увагу населення до погіршення стану морської води і не рекомендувала одеситам купатися біля пляжу "Лузанівка".

За офіційними повідомленнями Держекоінспекції, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам.