На всіх пляжах Одеси не радять купатися після негоди
Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеси.
"У зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3-4 серпня 2019 року в місті Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста. Рекомендується тимчасово утриматись від купання біля пляжів міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рекомендація медиків діятиме до особливого розпорядження з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом.
Як повідомляв Укрінформ, Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу 2 серпня теж привернула увагу населення до погіршення стану морської води і не рекомендувала одеситам купатися біля пляжу "Лузанівка".
За офіційними повідомленнями Держекоінспекції, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам.