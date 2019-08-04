В Одесі нічний ураган повалив десятки дерев, обірвав дроти

Ураган, що обрушився на Одесу, залишив без світла десятки будинків, повалив дерева, в результаті чого були обірвані повітряні кабельні лінії та пошкоджено декілька авто.

Про це повідомляє "Думская".

"За уточненою інформацією пресслужби мерії, на 10:00 годин ранку відомо, що повалені 22 дерева і 4 великі гілки. За даними КП "Одесміськсвітло", виявлено 15 обривів електромереж через повалені дерева і зафіксовано 23 пошкодження ліній зовнішнього освітлення", - пише місцеве видання.

Зокрема, за повідомленням очевидців, дерево, що впало, пошкодило дві машини на вулиці Садовій, гілкою накрило також автомобіль на Середній вулиці, придавило два авто на вулиці Довженка. А на вулиці Болгарській гілка впала на дах торгового кіоску.

Негода в Одесі / Фото: dumskaya.net

За інформацією Одесміськсвітла, на Генерала Петрова впало дерево, яке збило опору мереж зовнішнього освітлення.

Як повідомили в мерії, штаб з ліквідації наслідків негоди працював всю ніч. Пік негоди припав на годину ночі — до зливі дощу додався сильний штормовий вітер, його сила сягала 15-20 м/с, пориви — до 25 м/с.

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Вночі для ліквідації наслідків негоди в Одесі було задіяно 34 одиниці спецтехніки комунального підприємства "Міські дороги": канало-промивні машини, ілососи, трактори, підмітально-прибиральні і т. д. Працювали 120 співробітників підприємства.

Наслідки суботньої зливи в Одесі. Деволановський узвіз / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають, уточнює "Думская".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на неділю, 4 серпня, через погіршення погодних умов в двох областях України знеструмлені 40 населених пунктів. Найбільше від гроз і злив постраждала Одеська область. За добу в Одеській області підрозділами ДСНС здійснено 11 виїздів на відкачування води, 4 виїзди для буксирування автотранспорту та перевезення людей, 5 виїздів для розпилювання та прибирання дерев. Від ДСНС залучалося 90 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.