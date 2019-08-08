Музей в Пирогові влаштує Свято меду

Національний музей народної архітектури та побуту України 11 серпня запрошує киян та гостей столиці на Свято меду до Маковія.

Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, відвідувачі матимуть змогу познайомитися і стати безпосередніми учасниками давніх традиційних українських обрядів: виготовлення обрядових букетів – «маковійчиків» - та водіння хороводів навколо традиційного символу свята – «Маковія». Охочі також зможуть взяти участь у конкурсі на найкращий букет.

З 10.00 до 18.00 в музеї працюватиме Ярмарок меду, на якому буде представлено різні види солодкого продукту з усіх регіонів України. Усі охочі зможуть взяти участь у дегустації, а також придбати мед та інші продукти бджільництва.

«На заході Ви зможете скуштувати характерні для свята Маковія (14 серпня) страви традиційної української кухні: коржі з маком та медом, вареники і пироги з маком та інші страви», - зазначають організатори.

О 13.00 для відвідувачів музею проведуть безкоштовну екскурсію, під час якої розкажуть про бортництво в Україні.

Народні колективи познайомлять гостей з чудовими зразками пісенного фольклору літнього циклу свят. Початок концертної програми о 14.00.