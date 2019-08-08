Британські пілоти Ryanair готують серію “зарплатних” страйків

Пілоти з Великої Британії, які працюють в авіакомпанії Ryanair, заявили, що готують у серпні-вересні серію страйків через суперечки навколо заробітної плати.

Про це повідомляє Sky News.

“Загроза масштабного збою польотів наприкінці літнього сезону нависла над авіакомпанією Ryanair, оскільки її британські пілоти оголосили серію страйків у серпні й вересні у зв'язку з проблемою зарплат”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення пілотів підтримала їхня профспілка.

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Поки що анонсовано два масові страйки. Перший триватиме 48 годин 22-23 серпня, а другий розтягнеться аж 3 дні – з 2 по 4 вересня.

Головна причина планованих страйків – непорозуміння між профспілкою пілотів та керівництвом Ryanair з приводу системи кар’єрного зростання й заробітних плат, а також менеджменту загалом.