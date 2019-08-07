Українців попереджають про страйки в аеропорту Барселони

У зв'язку із запланованим на 9 серпня страйком служб безпекового контролю аеропорту м. Барселона "Ель Прат" можливі затримки рейсів.

Про це повідомив у Facebook Департамент консульської служби МЗС

"Службами безпекового контролю аеропорту м. Барселона "Ель Прат" оголошено про проведення 24-годинного страйку 9 серпня, що може призвести до затримки рейсів та великих черг на проходження безпекового контролю", - йдеться у повідомленні.

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У зв'язку з цим у Департаменті рекомендують громадянам України, у яких заплановані вильоти 9 серпня з аеропорту "Ель Прат", заздалегідь прибувати до аеропорту, а також відслідковувати інформацію та поради авіакомпанії, що здійснює переліт, та служб аеропорту.