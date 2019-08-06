Для Кафедри проповідника спроектували готель

Турецька студія архітектурного дизайну Hayri Atak розробила концепт бутік-готелю зі скляним басейном над прірвою на скелі Прейкестолен у Норвегії.

Прейкестолен, або в перекладі з норвезької Кафедра проповідника — знаменита скеля заввишки 604 м, що нависає над Люсе-фьордом. Це одне з найулюбленіших місць серед туристів, пише Dezeen.

Згідно з проектом, вхід до готелю буде розташовано на плоскій вершині скелі, де, крім того, обладнають публічний оглядовий майданчик.

Проектом передбачено дев’ять апартаментів для гостей та загальна зона відпочинку.

Кожен поверх матиме великий балкон, що дасть змогу повною мірою насолодитися неймовірною красою навколишньої природи.

На балконі найнижчого поверху, який буде більшим за інші, планують обладнати вузький довгий басейн з прозорим дном й зону відпочинку з шезлонгами, столиками і зручними кріслами.

Фото: Hayri Atak Architectural Design Studio