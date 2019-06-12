На даху лондонського хмарочоса з'явиться басейн із 360-градусним оглядом
Про це повідомляє Lonely Planet.
"Британська компанія з виробництва басейнів Compass Pools представила концепцію Infinity London – басейну на 600 тисяч літрів, який розмістять на вершині 55-поверхового готелю в столиці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це буде басейн з ідеальним краєвидом Лондона, що дасть змогу відвідувачам відчути, наче вони пливуть над міським горизонтом.
Басейн планують зробити з литого акрилу. Він матиме прозорі стінки і підлогу, щоб гості під час плавання могли насолодитися захопливим краєвидом міста як над водою, так і під нею. Доступ до басейну забезпечать гвинтові сходи, які підніматимуться, коли люди захочуть зайти або вийти. Рішення базується на дверях, як у підводному човні.
Творці також взяли до уваги непередбачувану лондонську погоду й пообіцяли, що басейн опалюватиметься, використовуючи енергію системи кондиціонування будівлі. Вбудований монітор швидкості вітру запобігатиме вихлюпуванню води вниз на вулицю. У плані також встановлення мерехтливих вогнів, які дадуть змогу будівлі вночі мати вигляд сяйного "факела з дорогоцінними каменями".
Якщо все піде за планом, будівництво розпочнеться вже в 2020 році.
Фото: Compass Pools