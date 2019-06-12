Японці покажуть туристам підводний світ по-іншому

Токійська компанія хоче запропонувати туристам незвичний досвід - познайомитися з морським підводним світом, опустившись у занурюваній капсулі.

Для цього венчурна компанія Ocean Spiral співпрацює з низкою інших підприємств, пише NHK.

Спочатку мандрівники сядуть на судно, де їх помістять до капсули з прозорого пластика. Капсула занурюється в морські води за допомогою прикріпленого до неї вантажу. Судно переміщатиме капсулу, буксируючи її на тросі.

Побачити підводний світ, опустившись в такий батисфері на глибину до сотні метрів, зможуть одночасно до п'яти осіб. Тривалість кожного занурення становитиме близько 30 хвилин.

Почати пропонувати таку послугу як в Японії, так і за кордоном планується з 2021 року.