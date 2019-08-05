У Біловезькій пущі з'явиться другий археологічний музей

У Білорусі розпочали підготовку до будівництва другого археологічного музею просто неба в національному парку "Біловезька пуща".

Збудувати його планують вже цього року, повідомляє 34travel.

"На території пам'ятки археології "Каменюки-3" відтворять древньогерманське подвір'я II-IV століття н. е. і слов'янське поселення V-IX століття н. е. Тут можна буде побачити побут пізнього залізного віку й Середньовіччя: подвір'я рудокопа-доменщика з сиродутною залізоплавильною піччю й кузнею для гарячого кування металу, святилище ранніх слов'ян і слов'янське житло, а також побут ремісників: гончара, хлібороба, коваля, ткача, кравця", - йдеться в повідомленні.

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Всі роботи на об'єкті здійснюються під контролем археологів. Також тут проводить дослідження експедиція співробітників Інституту історії НАН Білорусі.

"Спільно з керівництвом національного парку ми ухвалили рішення мінімізувати земляні роботи на всій археологічній пам'ятці, тому що важливо зберегти автентичний культурний шар. Основна територія залишиться недоторканою. Археологічні розкопки проводяться лише на місцях майбутніх будівель музею", - зазначив заступник директора з наукової роботи Інституту історії НАН кандидат історичних наук Вадим Лакіза.

Основну частину археологічних досліджень планувалося завершити до 3 серпня, після чого всі знахідки передати для експозиції в національний парк.

Загалом планується побудувати сім музейних комплексів, які відіб'ють особливості матеріальної й духовної культури західних регіонів Білорусі від кам'яного віку до Середньовіччя.

Фото: Visit-Belarus.com