SkyUp попередив про затримку двох рейсів

"5 серпня декілька рейсів затримаються з причин безпеки...Рейси PQ 716 "Ріміні - Одеса" та PQ 102 "Одеса - Київ" не вилетять вчасно. При заході на посадку в Ріміні птах потрапив у фюзеляж літака та погнув його. Для проведення всіх технічних формальностей та отримання дозволу на зліт потрібно близько 12-14 годин. Таким чином, рейс PQ 716 "Ріміні - Одеса" затримується на відповідний час", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку із затримкою цього рейсу також затримується рейс PQ 102 "Одеса - Київ", який мав виконати цей самий літак.

Крім того зазначається, що пасажирів рейсу PQ 716 "Ріміні - Одеса"відвезли до готелю, де вони очікуватимуть на виліт. Авіакомпанія надає їм всі послуги, передбачені правилами перевезень пасажирів у разі затримки авіарейсів - напої, харчування та трансфер.

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У авіакомпанії також пояснюють, що для виконання рейсу PQ 102 "Одеса - Київ" надали замінний борт, але він розрахований на 149 пасажирів, замість 189. Ще 40 пасажирам запропонували 2 варіанти рішення. Перший: це трансфер до Києва автобусом та компенсація вартості квитків на літак. Другий: дочекатися літака з Ріміні та відлетіти до Києва. В такому разі авіакомпанія надасть пасажирам розміщення у готелі. Також авіакомпанія надасть пасажирам харчування.

У SkyUp Airlines зауважили, що про зміни у розкладі інших рейсів повідомлятимуть додатково, коли матимуть відповідну інформацію.