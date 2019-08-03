У Венеції птах зірвав авіарейс на Львів

"Рейси ERN297/224 Венеція-Львів-Бергамо скасовано з технічної причини – зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції (BIRD STRIKE in VCE)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що пасажирам було запропоновано розселення у готель.

"Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії", - додали у повідомленні.

Обидва рейси мали виконуватись у п'ятницю, 2 серпня. Венеція-Львів - о 19.15 виліт, Львів-Мілан (Бергамо) - о 21.45.