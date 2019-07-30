Boeing МАУ вимушено сів у "Борисполі" - у двигун міг потрапити птах
Як повідомляє avianews.com, цю подію зафіксував онлайн-радар flightradar24.
В авіакомпанії МАУ підтвердили факт повернення цього борту, що вилетів о 20:02.
«В процесі набору висоти екіпажем було помічено різку зміну параметрів одного з двигунів, імовірно — через потрапляння птаха. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації прийняв рішення відключити двигун, повернутися в аеропорт вильоту і повідомив диспетчерів про позапланову посадку», - йдеться в повідомленні.
Оскільки авіалайнер мав велику посадкову масу, відбулося підвищення температури гальмівних пристроїв, у зв'язку з чим спостерігалося їх незначне задимлення.
«Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири доставлені в термінал і продовжать політ після заміни літака», — додали в авіакомпанії.
Згідно з оновленою інформацією, виліт резервного борту стався після півночі, 30 липня.