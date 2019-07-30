Boeing МАУ вимушено сів у "Борисполі" - у двигун міг потрапити птах

Увечері 29 липня Boeing 767 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України з бортовим номером UR-GEC, що здійснював рейс Київ - Бангкок, через 20 хвилин після зльоту повернувся в аеропорт вильоту Бориспіль.

Як повідомляє avianews.com, цю подію зафіксував онлайн-радар flightradar24.

В авіакомпанії МАУ підтвердили факт повернення цього борту, що вилетів о 20:02.

«В процесі набору висоти екіпажем було помічено різку зміну параметрів одного з двигунів, імовірно — через потрапляння птаха. Проаналізувавши ситуацію, екіпаж на підставі регламентуючої документації прийняв рішення відключити двигун, повернутися в аеропорт вильоту і повідомив диспетчерів про позапланову посадку», - йдеться в повідомленні.

Оскільки авіалайнер мав велику посадкову масу, відбулося підвищення температури гальмівних пристроїв, у зв'язку з чим спостерігалося їх незначне задимлення.

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«Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав. Пасажири доставлені в термінал і продовжать політ після заміни літака», — додали в авіакомпанії.

Згідно з оновленою інформацією, виліт резервного борту стався після півночі, 30 липня.