На Херсонщині зібрали 2,3 мільйона гривень туристичного збору

У Херсонській області станом на 1 серпня 2019 року зібрали 2,3 мільйона гривень туристичного збору.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУ ДФС у Херсонській області та АР Крим.

«Станом на 1 серпня відпочивальники та туристи залишили на Херсонщині 2,3 млн грн туристичного збору. Це на 1,3 млн грн перевищує показники на відповідну дату минулого року», - йдеться в повідомленні.

Лідирують місцеві громади Голопристанського району, які зібрали 974 тис. грн туристичного збору, курортні громади Генічеського району зібрали 571 тис. гривень. Відрахування податкових агентів на території курортної зони Каланчацького району – 178 тис. гривень, Скадовського району – 138 тис. гривень туристичного збору.

Адекватні ставки туристичного збору, визначені рішеннями органів місцевого самоврядування, є суттєвим резервом для розвитку місцевих громад, створення сучасної інфраструктури та сервісу на курортній Херсонщині, зазначають в ГУ ДФС.

Як відомо, з 1 січня 2019 року набули чинності новації щодо справляння туристичного збору. Для внутрішнього туризму ставка визначається в межах до 0,5% (у 2019 році – не більше 20,86 грн.), а для в’їзного туризму – до 5% (у 2019 році – не більше 208,65 грн).