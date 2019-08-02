Юні велотуристи Луганщини проїхали півтисячі кілометрів дорогами Західної України

У липні група юних туристів Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства здійснила спортивний велосипедний похід другої категорії складності Західною Україною.

Про це повідомила пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Захід проводився у рамках участі у Всеукраїнських змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді. До складу групи увійшли спортсмени з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінського та Попаснянського районів», - йдеться в повідомленні.

Участь у поході надала можливість ознайомитися з побутом, звичаями, історією та культурою України, що є елементами національно-патріотичного виховання учнів. Саме тому було обрано маршрут територією Львівської та Тернопільської областей.

Під час подорожі учасники відвідали 11 замків середньовіччя, які зустрічали на маршруті: Свіржський, Підгорецький, Олеський, Золочівський, Збаражський, Кременецький, Скалатський замки, фортеця в Старому Селі, Свято-Успенську Унівську лавру, Почаївську лавру та багато інших об’єктів спадщини України.

Загалом хлопці подолали на велосипедах 423 кілометри.