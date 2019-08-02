«Дзвони Лемківщини» скликають на Тернопільщину лемків з усього світу

Із самого ранку в урочище Бичова, що на Тернопільщині, прибувають учасники XX Міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для нас цей фестиваль особливий. Він – двадцятий за рахунком і проводиться на знак вшанування 75-ї річниці депортації етнічних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини. Таким велелюдним зібранням лемків із всієї України та різних куточків світу хочемо засвідчити, що всупереч спробам нас асимілювати, розсіяти деінде, ми вижили і пам’ятаємо своє коріння й трагічну історію свого народу», - сказав кореспонденту агентства голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович.

За його словами, його земляків хотіли позбавити українства у 1944-1946 роках під час депортації з Лемківщини та інших етнічних українських земель, що були на території Польщі. У той час майже півмільйона українців було депортовано із прадідівських земель. Але тут, на Тернопільщині та в інших областях, куди переселили лемків, вони знайшли другу малу батьківщину.

Хоча урочисте відкриття фестивалю відбудеться завтра й триватиме в неділю, але вже сьогодні на фестивальній галявині горітиме ватра, облаштовуються народні майстри та майстрині, лунають лемківські пісні, а господині цілий день частуватимуть гостей автентичними стравами Лемківщини.

Передбачається , що впродовж трьох днів у мальовничому урочищі Бичова на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей із різноманітним репертуаром виступлять майже 70 мистецьких колективів, а близько 100 майстрів презентуватимуть різні види ремісництва та рукоділля.