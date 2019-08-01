На Прикарпатті збереться «Галицьке лицарство»

На території національного заповідника «Давній Галич», що на Івано-Франківщині, 7-8 вересня відбудеться II фестиваль «Галицьке лицарство».

Про це в Івано-Франківську на пресконференції зазначив співорганізатор фестивалю, координатор ГО «Поступовий гурт франківців» Сергій Адамович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього року на фестивалі «Галицьке лицарство» ми чекаємо не лише українські команди, але й гостей з-за кордону. Хочемо зробити змагання федерацій середньовічного бою. Традиційно, як і минулого року, у програмі залишається вистава драмтеатру, виступи рок-гуртів. Цього року ще очікуємо на фесті наш ляльковий театр. Він покаже виставу для дорослих з елементами середньовіччя, а його актори працюватимуть на дитячій локації. Фестиваль відбудеться на території національного заповідника «Давній Галич» 7-8 вересня до 1121-ї річниці міста Галич», - повідомив Адамович.

Співорганізатор фестивалю та координатор ГО «НАШ ЗАХІД» Володимир Гергелюк зазначив, що головною метою фесту є промоція Галича та збільшення потоку туристів.

«Усе буде відбуватися за участі інструкторів та в межах безпеки для глядачів, але з максимальним видовищем для цікавості й захоплення гостей», - зазначає Гергелюк.

За його словами, своє підтвердження участі у фестивалі вже надіслали команди з Польщі та Данії. Команда з Білорусі повідомила, що у разі перемоги свій виграшний фонд відразу передасть українській армії.

«Проєкт «Галицьке лицарство» є надзвичайно цікавим. Він має на меті не лише зробити промоцію Галичу та Прикарпаттю, але й дати можливість глядачам та учасникам фесту відчути дух історії, волі і перемоги, який завше тут був дуже важливим. Адже синьо-жовті барви, якими зараз пишаються українці з усього світу, походять з наших теренів, з Галицько-Волинського князівства. На одній із хоругв Короля Данила красувався золотий лев на блакитному щиті. Ці барви почали використовувати з 13 століття на теренах Галичини», - зауважив начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак.

Наразі організатори планують вперше показати реконструкцію штурму фортеці Старостинського замку в Галичі.

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Відомо, що фестиваль «Галицьке лицарство» є основою обласної програми «Відродження давнього Галича як духовної культурної столиці Україні 2018-2021 рр.». Дійство планують провести за допомогою місцевої влади, меценатів та спільно з Федерацією середньовічного бою України.

Давній Галич - столиця Галицького, а пізніше Галицько-Волинського князівств - унікальна історико-археологічна пам'ятка всеукраїнського значення. У 1994 р. на основі комплексу історичних та культурних пам'яток ХІ-ХVІІ століть було створено державний історико-культурний заповідник, який, згідно з Указом Президента України, одержав статус національного і офіційну сучасну назву.

Галицький замок, або Старостинський споруджено в середині XIV ст. Однак його попередника вперше згадують 1114 р. як укріплену цитадель. Галицький замок належав свого часу молдавському господарю Іллі, який присягнув на вірність польському королю. У 1490 році його штурмувала селянська армія під проводом Мухи. Під час визвольної війни українського народу (1648—1654 рр.) цю твердиню тримала в облозі армія Семена Височана, а влітку 1649 р. фортецю здобули війська Богдана Хмельницького.