Фестивальний серпень на Рівненщині: від органної музики різних епох до «Спасової бороди»

Симфонічні поеми, військово-патріотичні пісні, Всеукраїнський арт-семінар та «Спасова борода» - ось деякі фестивальні цікавинки, які готують у серпні на Рівненщині.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Фестивальний серпень на Рівненщині відкриє культурний захід Musica Viva Organum. Таку тематичну подію влаштовують в області вже вдруге. Так, вже 1, 4, 8 та 13 серпня усіх охочих запрошують в обласну філармонію. Там відбудеться знайомство із творцями та виконавцями органної музики різних епох, країн та континентів. Адже до Рівного приїдуть музиканти зі США, Хорватії, Чехії та з різних міст України. В обласній філармонії звучатиме соната, фротола, токата та інші симфонічні поеми», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вже 3 серпня в Острозі на центральній площі міста відбудеться відкритий фестиваль військово-патріотичної пісні «Відлуння». Захід присвячений 30-й річниці виводу військ з Афганістану. У фестивалі візьмуть участь виконавці Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Київської областей.

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А з 14 до 18 серпня в області влаштують Всеукраїнський арт-семінар «Куст». Це п’ятиденна літературна школа для молодих письменників. Першого дня семінар відбудеться у Рівному, потім – у Дубно, Здолбунові та Острозі. На учасників чекають лекції, майстер-класи, презентації та екскурсії.

Завершить фестивальний серпень не менш грандіозна подія.

Так, 28 серпня у Володимирці відбудеться обласний захід «Спасова борода». Народні умільці представлять на виставці-ярмарку власні вироби. Присутнім влаштують презентацію «Поліської гостини» - ярмарку страв місцевої кухні. А також проведуть майстер-класи. Крім того, в програмі свята - фінал кубку району з футболу, який відбудеться на стадіоні «Янтар».