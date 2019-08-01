Прикарпаття кличе туристів на Свято гуцульської фіри та коня

В осередку гуцульської культури "Полонина Перці", що в Яблуниці на Івано-Франківщині, 11 серпня відбудеться Свято гуцульської фіри та коня.

В межах заходу проведуть конкурс з перетягування колоди, обиратимуть найкращий гуцульський транспорт - фіру - та найкрасивішу гуцулку, інформує Бліц-Інфо.

"Приборкуємо батіг ... і ще багато чого цікавого. Справжній фірманський двіж на перцях", - зауважують організатори.

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Як повідомляв Укрінформ, у селі Новошині Івано-Франківської області 8 серпня відбудеться екофестиваль "Дари Карпатського лісу". Мета – популяризація кулінарної і культурної спадщини бойківського краю.