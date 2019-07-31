У Вінниці влаштують фестиваль солодкої кукурудзи

У Вінниці в суботу, 3 червня, відбудеться фестиваль VinСornFest – пригощатимуть стравами з 20 сортів солодкої кукурудзи.

Про це йдеться на сторінці заходу в Facebook.

«Гості фестивалю мають нагоду не лише ознайомитися з зовнішнім виглядом та основними характеристиками цукрової кукурудзи, але й скуштувати страви з 20 сортів солодкої та суперсолодкої кукурудзи. Проведення порівняння характеристик качанів вітчизняної та імпортної селекції, дитячі майстер-класи, приготування страв з кукурудзи», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у межах фестивалю відбудеться семінар для фермерів «Солодка кукурудза – проблеми вирощування, реалізації та переробки» з відвідуванням приватної колекції солодкої кукурудзи селекціонера Михайла Нагорняка. Учасники заходу відвідають селекційну ділянку, де буде презентовано 96 гібридів кукурудзи, зокрема з яких 10 - фіолетової. Мета цього семінару - надати учасникам семінару всебічну інформацію про нові гібриди суперсолодкої кукурудзи, сучасні технології та ефективність її вирощування.

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Як зазначається, розважальна програма фесту відбудеться на площі Водограю в Центральному міському парку культури і відпочинку. Початок запланований на 12:00.

Поінформовано, що тут відбудеться святковий концерт вокальних та танцювальних колективів Вінниці.