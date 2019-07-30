На Житомирщині гостей фестивалю частуватимуть млинцями з равликами

На фестивалі «Радомлин», що у суботу, 3 серпня, вдруге відбудеться в селі Мала Рача Радомишльського району Житомирщини, гостям запропонують ексклюзивні млинці з равликами.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила начальник відділу культури Радомишльської міської ради Ірина Жарук.

«Цього року фестиваль млинців «Радомлин» проходитиме у нас вдруге і тепер він має статус обласного. У програмі заходу запланований кулінарний конкурс між 15 командами та випікання найбільшого млинця. Всі охочі зможуть навчитися готувати тісто для млинців. Крім того, «родзинкою» цьогорічного свята будуть млинці з равликами. Гостям запропонуємо дегустаційні тарілки з готовими стравами, а також млинці з різноманітними начинками можна буде придбати за доволі демократичними цінами», - розповіла Жарук.

За її словами, фестиваль відкриється о 14.00 святковою ходою у супроводі карет, запряжних конями.

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Всі розважальні заходи будуть зосереджені на двох сценах. На малій триватимуть майстер-класи від народних умільців, а на великій – концертна програма за участю близько 30 учасників та колективів зі всієї області.

Жарук додала, що на гостей заходу чекає виставка національного вбрання та великий ярмарок виробів декоративно-ужиткового мистецтва від майстрів із різних куточків Житомирщини.

Фестиваль завершиться нагородженням переможців кулінарного конкурсу та виступом гурту Made in Ukraine. Крім того, організатори обіцяють подарунки тим, хто прийде в оригінальному національному вбранні.