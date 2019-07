Дводенний фестиваль на Томнатику змінить формат

На території колишньої радіолокаційної станції "Памір", що на горі Томнатик у Чернівецькій області, 10-11 серпня проведуть третій щорічний фестиваль "Любіть Буковину, бо вона того варта!".

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Вже третій рік поспіль на території колишньої військової радіолокаційної станції Памір, на вершині гори Томнатик, що у мальовничому селі Шепіт на Путильщині, проводиться фестиваль "Любіть Буковину, бо вона того варта!". ПамірFest – культурно-розважальний захід, котрий відбуватиметься в рамках згаданого фестивалю 10-11 серпня", - йдеться в повідомленні.

Організатори фестивалю зазначають, що змінили традиційний формат заходу із привітаннями чиновників та виступами народних колективів.

"Уявіть: кожен з двох ранків ПамірFest розпочинатиметься з кросфіту, вдень - жива музика та розваги, вночі – дискотека просто неба від Dj T-zhuk та Dj Xader Kravc. На фестивалі запалюватимуть музичні гурти "Серцевий напад" в жанрі поп-панку, "Казан перцю" - електро, "Non format", "Nature of the Sea", "Деномен", "Стріха поїхала", V-бенд, "Without you", "Plum Jam" та інші", - додають в ОДА.

Крім того, на фестивалі пригощатимуть традиційною кухнею, можна буде пограти в різноманітні ігри, починаючи з пейнтболу, волейболу та арм-реслінгу та закінчуючи інтелектуальними, взяти участь у майстер-класах. Під час фесту діятимуть фотозони.

Наприкінці фестивалю організують екоквест. Гостей розділять на команди, які приберуть територію проведення фестивалю, за що отримають пам'ятні подарунки.

"Проведення фестивалю "Любіть Буковину, бо вона того варта" дасть можливість популяризувати регіональний туристичний продукт, розвинути культурно-історичний, пізнавальний, подієвий, гастрономічний туризм Буковини. Ми – надзвичайно багатий край. На території Чернівецької області є казкові скарби – величні Карпати, які треба показувати гостям з України та з-за кордону. Бо вони того варті. Саме цей посил ми вкладаємо у проведення беззаперечно найгучнішого фестивалю року. І на завершення над найвищою точкою Буковинських Карпат буде розгорнутий найбільший державний прапор", - зазначив заступник голови ОДА Василь Гостюк.

Фото: ihorkonstantyniuk