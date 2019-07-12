На Сумщині стартувало свято козацької слави

У селі Пустовійтівка Роменського району Сумщини в п'ятницю, 12 липня, розпочалося традиційне регіональне свято козацької слави "Калнишева рада".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Дійство розпочалося о 8:00 Божественною літургією та молебнем на честь Петра Калнишевського у церкві Святої Трійці.

У програмі свята – урочистий мітинг з нагоди відзначення 328-річчя від дня народження останнього кошового отамана Петра Калнишевського, відкриття обласного фестивалю "Дивограй", майстер-клас народних умільців краю, виставка робіт ужиткового мистецтва тощо.

Фото: sm.gov.ua