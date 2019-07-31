Туристів на екофестивалі частуватимуть дарами Карпатського лісу

У селі Новошині Івано-Франківської області 8 серпня відбудеться екофестиваль «Дари Карпатського лісу». Мета – популяризація кулінарної і культурної спадщини бойківського краю.

Про це повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

«8 серпня у селі Новошині Долинського району у садибі «Бойківські світанки» відбудеться Екофестиваль «Дари Карпатського лісу». Фестиваль популяризує розвиток кулінарної та культурної спадщини бойківського краю», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, на фестивалі планують провести майстер-класи з кування монет, дегустацію грибів, сирів, меду й карпатських чаїв. Учасників фестивалю обіцяють катати на конях та пригощати бойківськими стравами.