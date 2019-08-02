На Житомирщині експонують рештки унікальних тварин

У Словечанському музеї партизанської слави Полісся, що на Житомирщині, відкрилася виставка, на якій експонують рештки тварин, що жили на теренах Словечансько-Овруцького кряжу понад 10 тисяч років тому.

Про це повідомляє Житомирський обласний краєзнавчий музей.

«Мамонт, шерстистий носоріг, празубр та ряд інших тварин, які населяли євразійські простори понад 10 тис. років тому, також мешкали і в умовах Словечансько-Овруцького кряжу. Окремі палеонтологічні пам’ятки представників мамонтової фауни з серпня представлено для огляду у виставковому залі Словечанського музею партизанської слави Полісся», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі експонати виявлені виключно на території Овруцького району, починаючи з другої половини ХІХ століття. Окремі фрагменти кісток викопних тварин, що демонструються на виставці, знайдені на теренах Словечансько-Овруцького кряжу впродовж 20-50-х рр. ХХ ст.

Перші вагомі експонати потрапили в музей завдяки ентомологу, члену Товариства дослідників Волині Антону Ксенжопольському, який передав до фондів ріг та лопатку викопного оленя, зуб мамонта, частину щелепи з зубом мамонта, зуб викопного носорога, щелепу носорога. Крім того, зуб мамонта, виявлений у с. Збраньки, надійшов від природодослідника Готфрида Оссовського.

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Словечансько-Овруцький кряж є залишком стародавніх гірських пасм на півночі Житомирщини в Овруцькому районі. Його формують пісковики, рожеві та червоні кварцити, яким мільйони років, а також пірофілітові сланці. Кряж унікальний своєю реліктовою рослинністю. Там ростуть широколистяні та хвойні ліси, дуб скельний, сосна Фоміна, рододендрон жовтий.

Фото: kraymuz.zt.ua