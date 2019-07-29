У Туреччині очікують 100% заповненість готелів у середині серпня

Турецькі готельєри та оператори повідомляють про рекордну наповненість готелів, яка очікується в період 10-18 серпня, оскільки, окрім пікового сезону, на цей період припадає Курбан-байрам та тижневі канікули з цього приводу.

Такий прогноз робить Федерація готельєрів Туреччини та Асоціація операторів, передає кореспондент Укрінформу.

«У більшості прибережних районів Анталії готелі вже повні. Зростання відбудеться на 25-30% на внутрішньому ринку в період 9-денних канікул, якщо врахувати, що буде приблизно 400-500 тисяч відпочивальників», - сказав голова Федерації готельєрів Туреччини Осман Айик.

Цього року наплив зумовлений також тим, що не було відомо, чи буде на свята оголошено п’ять вихідних днів.

«На свята заповненість готелів складе 95-100%. Ми схиляємося до того, що варто наперед, навіть на початку року, оголошувати про такі свята. Тоді громадяни матимуть можливість планувати свої відпустки та заощаджувати на ранньому бронюванні», - пояснив голова Асоціації готельєрів Еркан Йагджи.

Найбільшу туристичну активність очікують у прибережних районах Анталії, Стамбула, Ізміра, на Егейському узбережжі, а також в Каппадокії та Памуккале.