У Туреччині очікують 100% заповненість готелів у середині серпня

У Туреччині очікують 100% заповненість готелів у середині серпня

Укрінформ
Турецькі готельєри та оператори повідомляють про рекордну наповненість готелів, яка очікується в період 10-18 серпня, оскільки, окрім пікового сезону, на цей період припадає Курбан-байрам та тижневі канікули з цього приводу.

Такий прогноз робить Федерація готельєрів Туреччини та Асоціація операторів, передає кореспондент Укрінформу.

«У більшості прибережних районів Анталії готелі вже повні. Зростання відбудеться на 25-30% на внутрішньому ринку в період 9-денних канікул, якщо врахувати, що буде приблизно 400-500 тисяч відпочивальників», - сказав голова Федерації готельєрів Туреччини Осман Айик.

Цього року наплив зумовлений також тим, що не було відомо, чи буде на свята оголошено п’ять вихідних днів.

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«На свята заповненість готелів складе 95-100%. Ми схиляємося до того, що варто наперед, навіть на початку року, оголошувати про такі свята. Тоді громадяни матимуть можливість планувати свої відпустки та заощаджувати на ранньому бронюванні», - пояснив голова Асоціації готельєрів Еркан Йагджи.

Найбільшу туристичну активність очікують у прибережних районах Анталії, Стамбула, Ізміра, на Егейському узбережжі, а також в Каппадокії та Памуккале.

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