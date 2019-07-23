Туреччина б’є історичний рекорд за кількістю туристів

Цьогоріч Туреччина б’є власні рекорди минулих років у туристичній галузі, збільшивши доходи на 10%, як порівняти з 30 млрд доларів США доходу торік, а кількість туристів зросте до історичного максимуму – 50 мільйонів осіб.

Про це повідомив голова Федерації готельєрів Туреччини Осман Айик, передає CNN Turk.

"За нашими прогнозами, цього року Туреччина реалізує зростання на понад 10%, що підтверджують цифри. У 2019 році ми встановимо історичний рекорд. Показник кількості туристів по всій країні буде на рівні понад 50 мільйонів", - сказав Айик.

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За його словами, на цьому етапі туристичний сектор є найефективнішим і найактивнішим напрямом діяльності та галуззю економіки, яка розвивається найбільш динамічно.

"Ми очікуємо збільшення доходів від туризму на понад 10%. Минулого року цей показник був на рівні 30 мільярдів доларів", - розповів очільник Федерації готельєрів Туреччини.

За його словами, Туреччину відвідують туристи зі 180 країн світу, і якщо зростання триватиме тими самими темпами, то до 2023 року буде досягнуто показника 70 млрд доларів США.