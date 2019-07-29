Варениковий рекорд України встановили на Львівщині

Варениковий рекорд України встановили на Львівщині

Укрінформ
На Львівщині під час благодійного Західноукраїнського фестивалю "Куховарня RadoFest" встановили національний рекорд із кількості начинок для вареників.

Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.

"Представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували на фестивалі "Куховарня RadoFest" вареники, зроблені з 50 різними начинками, що занесено до Книги рекордів України", - йдеться в повідомленні.

Цими смаколиками можна було поласувати в зоні "Гонорові господині", де демонстрували своє кулінарне мистецтво місцеві жительки.

Читайте також: На Буковині три дні гулятиме Міжнародний гуцульський фестиваль

Торгівлю варениками організували й у волонтерській зоні. Тут також продавали прикраси, виготовлені в патріотичному стилі, а зароблені кошти в повному обсязі планують використати на підтримку захисників України.

Також в межах фестивалю презентували локацію "Вишиванкова країна", де відбувся показ унікальних автентичних вишиванок Радехівщини.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-