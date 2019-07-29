Варениковий рекорд України встановили на Львівщині
Про це повідомила прес-служба Львівської ОДА.
"Представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували на фестивалі "Куховарня RadoFest" вареники, зроблені з 50 різними начинками, що занесено до Книги рекордів України", - йдеться в повідомленні.
Цими смаколиками можна було поласувати в зоні "Гонорові господині", де демонстрували своє кулінарне мистецтво місцеві жительки.
Торгівлю варениками організували й у волонтерській зоні. Тут також продавали прикраси, виготовлені в патріотичному стилі, а зароблені кошти в повному обсязі планують використати на підтримку захисників України.
Також в межах фестивалю презентували локацію "Вишиванкова країна", де відбувся показ унікальних автентичних вишиванок Радехівщини.