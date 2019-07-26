Офіс ефективного регулювання заявляє про штучні бар'єри для розвитку туризму в зоні ЧАЕС

Офіс ефективного регулювання заявляє про наявність штучних бар’єрів для доступу на ринок туризму в Чорнобильській зоні, що перешкоджає створенню конкуренції.

Про це йдеться в повідомленні офісу в Facebook.

"Кабмін схвалив План заходів на виконання Указу Президента щодо розвитку туристичного потенціалу Чорнобильської зони. До 12 жовтня поточного року мають бути проведені необхідні заходи та розроблено низку законопроєктів для більш безпечного, зрозумілого й ефективного функціонування цієї особливої території. Офіс продовжує опікуватися цим процесом, адже навіть поверхневий аналіз свідчить, що поточні вимоги створюють штучні бар’єри для доступу на ринок і перешкоджають створенню конкуренції у сфері", - зазначається в дописі.

В офісі наголошують, що необхідних документів та дозволів немає в публічному доступі, а процедура їхнього отримання незрозуміла.

"Наразі ми детально аналізуємо вимоги та обмеження до туристичної діяльності у Чорнобильській зоні і найближчим часом представимо кейс "Безпечний Чорнобиль" на платформі StartBusinessChallenge. Так зможемо краще і безпечніше розкрити потенціал Чорнобиля та перетворити його на справжній must visit для внутрішнього та міжнародного туризму", - додали в офісі.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 24 липня схвалив план організації виконання указу Президента України від 10 липня 2019 року № 512 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".