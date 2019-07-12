У Києві створили екскурсію локаціями серіалу “Чорнобиль”

У Києві створили екскурсію локаціями серіалу “Чорнобиль”

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Укрінформ
У Києві створили туристичний маршрут "Локаціями зйомок мінісеріалу "Чорнобиль"".
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, новий туристичний маршрут розроблено Управлінням туризму та промоцій КМДА спільно з туристичними операторами та гідами Києва.

“Півтора місяця тому вийшов серіал, який дійсно зробив фурор в кінематографі. Перша наша зустріч з туроператорами відбулася місяць тому, і за місяць ми створили реальну екскурсію, яка буде точно плюсом в путівнику екскурсій по місту Києву. Це буде екскурсія про те, яким був Київ 33 роки тому, як кияни проживали в 1986 році трагедію, про що вони знали, про що не знали, як вони допомагали ліквідувати цю аварію”, - розповів начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

За його словами, тур проводитиметься чотирма мовами: українською, англійською, німецькою та російською. Екскурсію можна буде замовити з наступного тижня.

До туристичного маршруту включені київські локації, показані у мінісеріалі, а також Національний музей «Чорнобиль» та Арка дружби народів. Тривалість екскурсії складатиме 3 години.

“Локації, які були використані в серіалі, їх не називали тими місцями, які були, те, що знімали на станції метро Театральна, на вулиці Богдана Хмельницького — це була Москва, Інститут гідробіології — була лікарня у Прип'яті, бібліотека Вернадського — Москва. Ми думали, як ці всі об'єкти поєднати в екскурсію, у нас був ліміт часу 2-3 години, тож нереально, враховуючи затори на дорогах, розміри Києва, все охопити в один день. Тому ми починаємо на вулиці Хрещатик, потім маршрут йде через Поділ в Музей Чорнобиля, потім їдемо до вулиці Богдана Хмельницького. Ця частина маршруту буде на автобусі, а потім від метро Театральна йдемо пішки через вулицю Хрещатик і до Арки Дружби народів. Тобто з локацій із фільму буде Будинок із зіркою на Хрещатику і станція метро Театральна”, - сказала гід по Києву Ася Лазо.

Водночас планується додати до екскурсії й інші локації зйомок фільму — Троєщину, Оболонь, однак наразі під час екскурсії деякі кадри з фільму показуватимуть на екрані.

Однією з локації нового туру є Національний музей "Чорнобиль". За словами керівництва музею, після виходу серіалу, кількість іноземних та українських туристів зросла в рази. Загалом у музеї вже побували представники більше 120 країн світу.

Як зазначила заступник директора з наукової роботи Національного музею "Чорнобиль" Анна Королевська, у зв'язку з популярністю серіалу, музей спеціально розробив окрему екскурсію для відвідувачів.

“Ми розробили окремий екскурсій тур, це буде екскурсія-діалог під назвою “Серіал “Чорнобиль” Fact checking”. На експозиціях розміщено спеціальні позначки. Ми назвали екскурсію “Діалог”, ми будемо розмовляти з людьми під час екскурсії, тому що треба з'ясувати правду Чорнобиля. Цей серіал був розрахований на іноземного глядача, хто не пережив цю трагедію, а на нашій території це стосується кожного, тому для нас це зовсім інше сприйняття”, - підкреслила Королевська.

Прес-тур новим туристичним маршрутом "Локаціями зйомок міні-серіалу "Chernobyl" у Києві"/ Фото: Геннадій Мінченко

За її словами, знімальна група серіалу і команда, яка працювала над його створенням, тісно співпрацювали з музеєм.

“Ми надавали матеріали, фотографії, газети для того, щоб вони робили макети, використовувалися наші фонди. Навіть ті самі костюми, в яких працювали ліквідатори, на складах Міністерства оборони вже не знайдеш, тому знімальній групі потрібно було пошити велику їх кількість, щоб відновити побут того часу. Це все вони вивчали в нашому музеї”, - розповіла вона.

У свою чергу, заступник голови КМДА Марина Хонда наголосила, що нова туристична екскурсія повинна привернути увагу до проблем ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

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“Ми хочемо наголосити, що це не розважальна історія, ми хочемо нагадати всьому світові, як це відбувалося і через ті місця, які були показані у серіалі, передати цю історію. У місті Києві 30 тисяч чорнобильців, з них 13 тисяч ліквідаторів першої черги. Для нас це не просто екскурсія, це можливість нагадати, що ці люди серед нас і ми маємо їм допомагати. Кількість коштів, яка виділяється на лікування ліквідаторів, щороку збільшується, цього року це близько 20 мільйонів гривень тільки на ліки, також місто забезпечує пільговий проїзд”, - сказала Хонда.

За попередніми оцінками туроператорів, ціна туру складатиме близько 30 євро з людини.

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