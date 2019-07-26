Найвисокогірніший океанаріум планети відкривається в Китаї

Перший у світі океанаріум, розташований на висоті понад 2,2 тисячі м над рівнем моря, побудували в місті Сінін, адміністративному центрі китайської провінції Цінхай.

Як повідомляє Xinhua, на площі близько 28 тисяч кв. м можна буде побачити понад 400 видів водних і понад 100 видів наземних представників фауни. Зокрема, білуг, дельфінів, медуз. Одним з найбільш рідкісних експонатів буде голий короп, ендемік тутешнього озера Цінхай. На його тілі практично немає луски.

Крім того, тут проводитимуться шоу за участю афалін та інших тварин.

За словами куратора океанаріуму Ло Жуйбіня, доставлені з низинних районів тварини пройшли ретельне обстеження й були поміщені на карантин. Наразі всі вони повною мірою звикли до нового для них середовища проживання.

Наразі океанаріум працює в тестовому режимі. Офіційне відкриття заплановано на 18 серпня. Максимальна місткість комплексу складе 2 тисячі відвідувачів.