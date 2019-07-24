Шведський «Музей огидної їжі» працюватиме постійно

Виставка «Музей огидної їжі», яка виявилася доволі популярною й серед туристів, й серед місцевих жителів, буде доступна на постійній основі в одному з торгових центрів шведського міста Мальме.

Відвідувачам пропонують подивитися, понюхати й навіть спробувати на смак 80 найсумнівніших делікатесів з усієї планети, повідомляє 34travel.

«Тут представлено, зокрема, шведську солону лакрицю, смердючий фрукт дуріан з Південно-Східної Азії, шотландський хагіс (баранячий шлунок, начинений потрохами), сир касу марцу з Сардинії, що містить личинки сирної мухи, й багато чого ще огидного», - йдеться в повідомленні.

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Організатори виставки вважають, що крім розваги відвідувачі ще й отримають можливість переглянути усталені уявлення про прийнятну й неприйнятну їжу. В умовах швидкого зростання населення планети та кліматичних змін вміння сприймати нове може виявитися корисним.

«Музей огидної їжі» прийняв перших відвідувачів наприкінці 2018 року й після трьох місяців роботи відправився в турне різними країнами. Тепер на виставку можна потрапити в ТЦ Caroli, заплативши за вхід близько 18 євро.

Фото: disgustingfoodmuseum.com