На Вінниччині всіх охочих навчатимуть ткацтва

У селі Буша, що на Вінниччині, восени відкриють інтерактивну школу-музей ткацтва, де всі охочі зможуть спробувати себе в ролі майстра традиційного ткацького ремесла.

Як розповіли у пресслужбі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій Вінницької ОДА, музей буде створено в межах проекту "Дорогами тканинної Буші", який переміг у конкурсі культурних проектів "Малі міста – великі враження".

"У селі Буша і селах навколо нього свого часу було дуже добре розвинене ткацтво. Я б навіть сказала, що воно було організовано на промисловому рівні. Ткані роботи продавалися на ярмарках і досить часто потрапляли в інші регіони України. Зараз в Вінницькій області ткацтвом майже ніде не займаються, його потрібно відроджувати, щоб не втратити назавжди. Фактично буде створено музей ткацтва, де ми відтворимо повний процес створення ткацьких виробів від вирощування льону до безпосередньо роботи на верстаті. Все представлене буде працювати, а відвідувачі зможуть спробувати себе в ткацькому промислі і відчути всі тонкощі цього процесу", – зазначила майстер обласного центру народної творчості Наталія Сентемон.

Проєкт отримав фінансування з державного бюджету розміром 900 тисяч гривень, додатково з обласного бюджету виділять ще 400 тисяч гривень.

Реалізація проєкту триватиме 3 місяці й розпочнеться 10 серпня, а вже з 5 жовтня охочих вчитимуть традиційному ткацтву. Триватиме навчання тиждень, після чого 13 жовтня, напередодні Дня українського козацтва, у Буші влаштують свято і виставку виробів місцевих жителів, які навчалися в ткацькому центрі.

За словами Наталії Сентемон, уже є будинок для створення такого музею, а також місце біля будинку, спеціально обладнане для встановлення ткацьких верстатів. Перший етап проєкту передбачає ремонт і реконструкцію будівлі музею, а також проектування привабливого ландшафтного дизайну в українському народному стилі. Наступний етап – організація і проведення курсів для місцевих жителів, які хочуть навчитися працювати з верстатами. Курси триватимуть близько тижня. Групи складатимуться з 10-15 осіб.

В межах проєкту, крім українських ткачів, планується запросити зарубіжних майстрів із ткацтва.

Після завершення проєкту все устаткування залишиться в центрі Ткацтва і на ньому проводитимуть майстер-класи для туристів та всіх охочих навчитися або спробувати себе в цьому напрямку народних ремесел.