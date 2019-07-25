Підземний храм і фантастична панорама: Вінниця запрошує на інтерактивну екскурсію

Вінничан та гостей міста кличуть на інтерактивну екскурсію в стінах Кафедрального собору Преображення Господнього, що розташований у серці архітектурного комплексу "Вінницькі мури".

Екскурсія "Дзвін часу" відбуватиметься в межах проекту "Мистецькі вихідні", повідомляє Центр історії Вінниці в Facebook.

"Вінничани та гості міста матимуть унікальну можливість оглянути пам’ятку, каплицю з автентичними розписами XVIII ст., підземний храм Козьми і Дем’яна, внутрішнє подвір’я – атріум. Кульмінацією екскурсії стане підйом на дзвіницю храму, з якої відкривається фантастична панорама міста", – йдеться в описі події.

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Для участі необхідно зареєструватися, адже кількість місць обмежена. Спочатку планувалося провести захід у суботу, 27 липня. Однак, у зв’язку з тим, що обидві групи набрались доволі швидко з моменту публікації анонсу, організатори створили дві додаткові групи на п’ятницю, 26 липня.