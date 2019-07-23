У Вінниці стартувала розробка стратегії розвитку туризму до 2030 року

У Вінниці у вівторок за підтримки проекту «Партнерство для розвитку міст» розпочали розробку стратегії розвитку туризму до 2030 року.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«За останні кілька років ми наростили туристичний потенціал, і ця робота дуже помітна. Окрім наших найвідоміших туристичних місць – фонтан, садиба Пирогова, ставка «Вервольф» – додаються нові родзинки та програми відвідування. Ми відходимо від іміджу «міста на один день». Ми формуємо якісний туристичний продукт. Ми маємо з вами розробити стратегічний документ, який буде створювати необхідні умови саме для цієї галузі», – сказав на першому засіданні робочої групи з розробки Стратегії розвитку туризму міста-2030 перший заступник міського голови Владислав Скальський.

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Як зазначається, Стратегію розвитку туризму Вінниці-2030 розроблятимуть за підтримки проекту Федерації канадських муніципалітетів «Партнерство для розвитку міст (ПРОМІС)».

Програмний документ, який визначатиме основні пріоритети з розвитку туризму у Вінниці, робоча група має розробити за півроку. У ньому будуть сформульовані місія, візія та основні напрямки розвитку галузі для міста як такого, а також для Вінниці як складової туристичної інфраструктури регіону в цілому. Реалізація стратегії покликана забезпечити здобуття Вінницею статусу туристичного центру Подільського регіону та її включення до національного туристичного продукту.