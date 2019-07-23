Ryanair запустив розпродаж квитків на осінь
Укрінформ
Лоукостер Ryanair розпочав новий розпродаж 70 тисяч авіаквитків на осінні рейси.
Про це повідомляє Avianews.
"Ryanair запустив новий розпродаж 70 тисяч авіаквитків на осінні рейси, включно з українськими напрямками, за ціною від 10 євро в одну сторону", - йдеться в повідомленні.
Акція триватиме до кінця 23 липня й охоплює рейси, що виконуватимуться в період з вересня до листопада 2019 року.
Найдешевші квитки продаються за тарифом Standard, який передбачає перевезення лише одного невеликого предмета (габаритами до 40х25х20 см) як ручної поклажі.