Фестиваль на Львівщині встановить варениковий рекорд

На Львівщині планують встановити новий варениковий рекорд України — тут під час фестивалю "Куховарня RadoFest" наліплять вареники із півсотнею різноманітних начинок.

Про це повідомила пресслужба ЛОДА. "Улюблені українські страви на фестивалі "Куховарня RadoFest" набудуть нових смаків. Зокрема, господині наліплять вареники із півсотнею начинок, встановивши новий національний рекорд",- зазначила заступник міського голови Радехова Юлія Кулич. Читайте також: У рідному селі гетьмана Сагайдачного відбудеться фестиваль козацької слави За її словами, крім кулінарної частини, програма фестивалю передбачає демонстрацію вишиванок просто неба. Серед експонатів музею "Вишиванкова країна" буде представлено понад 80 метрів автентичних рушників та убрань. Окрім цього, покажуть 20 моделей автентичного одягу з бабусиних скринь. У межах заходу також запрезентують насичену музичну програму, зокрема фольк-концерт. Фестиваль відбудеться в райцентрі Радехів 27-28 липня.