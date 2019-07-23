У рідному селі гетьмана Сагайдачного відбудеться фестиваль козацької слави

Міжнародний фестиваль української слави "Кульчиці-фест" пройде цими вихідними на батьківщині гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного – у селі Кульчиці на Львівщині.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

"У селі Кульчиці Самбірського району відбудеться ІХ Міжнародний фестиваль української слави "Кульчиці-фест". У програмі фесту – співочі гурти, виконавці патріотичних пісень, козацькі забави, галерея традиційних та нетрадиційних ремесел, майстер-класи, українська кухня та українська дискотека. Козаки пригощатимуть усіх кулешем, медовухою, "макогонами", дітлахів кататимуть на конях", – йдеться в повідомленні.

Фестиваль української слави в Кульчицях на Самбірщині проводиться вже вдев’яте. Це село є батьківщиною військового, політичного і громадського діяча, гетьмана реєстрового козацтва, кошового отамана Запорізької Січі Петра Конашевича Сагайдачного та героя Віденської битви 1683 року, рятівника Відня, засновника першої кав’ярні Європи Франца-Юрія Кульчицького.

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Мета фестивалю – відродження, збереження, популяризація національних традицій, вшанування та збереження пам’яті про видатних земляків Франца-Юрія Кульчицького й Гетьмана Петра Сагайдачного, козацьких ватажків Івана Сулиму та Марка Жмайла.

Імпреза також покликана сприяти розвитку туризму в Україні, відродженню українського духу, популяризації козацького руху. Цей унікальний регіональний фестиваль започатковано в традиціях українського фольклору як бази духовного відродження народу, поширення традицій та побуту Козацької доби.