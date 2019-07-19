Древній Чернігів можна буде побачити в мініатюрі

На вході до Чернігівського валу, відомого також як Дитинець, встановлять макет старовинного міста.

Як повідомив історик, консультант авторів проекту Олександр Бондар, туристи й місцеві жителі зможуть побачити унікальні й давно зруйновані споруди стародавнього Чернігова, йдеться в сюжеті телеканалу "Дитинець".

"Завдяки макету людина зможе побачити, який же саме був колегіум, який же саме був Борисоглібський монастир, корпус, який не зберігся, великий паркан, дзвіниця, який вигляд мав сам Борисоглібський собор, тому що він виглядав цілком по-іншому, це ж був бароковий стиль", – розповів Бондар.

Над створенням цього макета працювали історики й педагоги Чернігівського технологічного університету. В цей час уже роздрукували перші об’єкти на 3D-принтері.

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"Макет буде в колі або зі старого клінкеру з площі, або з нешліфованого граніту, а навколо буде вже новий сучасний клінкер", – уточнив чернігівський міський голова Владислав Атрошенко.

Фігури композиції будуть трохи збільшені, щоб їх зручніше було розглядати, й відлиті в бронзі.