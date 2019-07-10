Туристичну привабливість Чернігова вивчають представники 30 міст України

Представники 30 міст України приїхали до Чернігова вивчати досвід створення умов для посилення туристичної привабливості населених пунктів.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Тридцять різних міст України обрали Чернігів для вивчення досвіду створення умов для посилення туристичної привабливості міста. 10 та 11 липня саме в Чернігові Асоціація міст України проводить навчання на цю тему", - йдеться в повідомленні.

У складі делегацій - міські голови, їхні заступники, керівники підрозділів, які відповідають за розвиток культури й туризму в своїх містах. Своїм досвідом з ними діляться представники управління культури та туризму Чернігівської міської ради, відомі чернігівські історики й ентузіасти, які придумали та втілили оригінальні та цікаві для туристів ідеї.

Серед спікерів, зокрема, - чернігівець Станіслав Іващенко, який рік тому першим в Україні створив онлайн-музей дерев’яної архітектури Чернігівщини й розробив маршрути екскурсій по найбільш цікавих її зразках. А нещодавно започаткував проведення "бігових екскурсій дерев’яним мереживом Чернігова".

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Поспілкувалася з делегатами й художній керівник студентського театру "EX LIВRIS", доцент Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка Марина Каранда. Вона розповіла про досвід театру в проведенні анімаційних екскурсій містом.

Перший день навчання завершився екскурсією стародавнім Дитинцем, відвідуванням Болдиних гір з Антонієвими печерами та Троїцьким собором, а також району міста з найкращими зразками дерев’яного оздоблення будинків.

Другий день позначиться знайомством з роботою Туристично-інформаційного центру та оглядом реконструйованого міського пляжу "Золотий берег".

Зазначається, що навчання відбувається в межах загальнонаціональної програми обмінних візитів для посадових осіб органів місцевого самоврядування "Маршрути успіхів".