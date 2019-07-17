МЗС попередило українців про страйки в аеропорту Лондона

У Міністерстві закордонних справ України порадили українцям в певні дні липня та серпня не користуватися лондонським аеропортом Хітроу через заплановані в ньому страйки.

Про це йдеться в рекомендаціях департаменту консульської служби МЗС України.

"Службами аеропорту Heathrow (м. Лондон) оголошено про проведення страйків, які можуть вплинути на режим роботи аеропорту 26, 27 липня та 5, 6, 23, 24 серпня 2019 року. Рекомендуємо громадянам України використовувати інші аеропорти Лондона цими днями, якщо це можливо, а у випадку запланованих рейсів з/до аеропорту Heathrow, відстежувати інформацію та поради авіакомпанії, яка має здійснювати ваш переліт, а також – служб аеропорту", - йдеться в повідомленні.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, дипломати рекомендують українцям невідкладно звертатися до Посольства України у Великій Британії за номером "гарячої лінії" +447553483628, адреса електронної пошти gc_gb@mfa.gov.ua.

Фото: Twitter / @_G12