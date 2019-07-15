У лондонському аеропорту з літака зняли 12-річного "зайця"

«Поліція в аеропорту Хітроу розслідує, як 12-річний хлопчик прослизнув через систему безпеки і зумів сісти на рейс British Airways до Лос-Анджелеса без квитка або посадкового талона», - йдеться в повідомленні

Дитина без супроводу дорослих і проїзних документів змішалася з іншими пасажирами під час посадки на рейс до Лос-Анджелеса, і була помічена тільки на борту літака, коли бортпровідники попросили посадковий талон хлопчика. Дитина відмовилася відповідати бортпровідникам, з літака її вивели поліцейські.

Через порушення безпеки літак довелося евакуювати, в результаті чого виліт затримався більш ніж на 4 години.

На даний момент ведеться розслідування. Слідчі намагаються з'ясувати звідки хлопчик і як йому вдалося пройти непоміченим.