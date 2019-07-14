У Швеції розбився літак з парашутистами, дев'ять жертв

Недалеко від шведського міста Умео розбився спортивний літак, на борту якого знаходилися дев'ять осіб, всі вони загинули.

Про це повідомляє The Local.

"Дев'ять людей загинули у Швеції після того, як літак, на якому вони здійснювали стрибок з парашутом, впав на острів неподалік північного міста Умео", - йдеться в повідомленні.

Літак моделі GA8 Airvan вилетів з аеропорту Умео в неділю о 13:30. Сигнал тривоги від нього надійшов трохи менше як за годину, після чого він упав.

"Схоже, щось сталося відразу після зльоту", - зазначила співробітниця місцевих служб порятунку Конні Кварфордт.

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На місці аварії працюють фахівці.

Фото: YSSYguy/Wikimedia Commons