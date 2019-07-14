У Туреччині розбився парапланерист

У турецькому місті Денізлі, що на південному заході країни, під час навчальних польотів загинув 41-річний парапланерист.

Про це повідомляє Haber7.

«У Денізлі під час тренувань з парапланеризму, одразу після зльоту, після потрапляння в потік зустрічного вітру, впав 41-парапланерист. В результаті отриманих травм, він загинув на місці», - повідомляє видання.

Трагічний стрибок було зафіксовано на відео, яке зняли інші парашутисти, що очікували свого стрибка.

На місце події одразу прибули медики, які лиш зафіксували смерть парапланериста, та жандарми для розслідування інциденту.

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Як відомо, парапланеризм – популярний вид спорту та розвага в Туреччині. Популярний серед туристів стрибок з гори Олімп з висоти 2365 метрів внесено до Книги рекордів Гіннеса як найбільший перепад висот, з якого на постійній основі здійснюються парні стрибки та польоти.