Норвегія зафіксувала витік радіації на місці загибелі радянської субмарини

Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна К-278 "Комсомолець" у Норвезькому морі.

Про це повідомляє Медуза.

Як уточнює телеканал ТV2, фахівці з дослідницького судна "G. O. Sars" взяли проби води з вентиляційної труби поряд з реактором підводного човна. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації у чистій морській воді.

Загалом дослідники взяли три проби води, у двох із них перевищення рівня радіації не виявили.

Slik ser den sovjetiske atomubåten "Komsomolets" ut i dag – 30 år etter at den опустив i Norskehavet. Forskerne fikk de første bildene av vraket sent søndag kveld. pic.twitter.com/4QBMB3svPv — Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (@Straalevernet) 8 липня 2019 р.

Глава експедиції Хільда Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після завершення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.

Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

Фото: Aage Aune/TV 2