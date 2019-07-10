Норвегія зафіксувала витік радіації на місці загибелі радянської субмарини

Норвегія зафіксувала витік радіації на місці загибелі радянської субмарини

Укрінформ
Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці загибелі радянського атомного підводного човна К-278 "Комсомолець" у Норвезькому морі.

Про це повідомляє Медуза.

Як уточнює телеканал ТV2, фахівці з дослідницького судна "G. O. Sars" взяли проби води з вентиляційної труби поряд з реактором підводного човна. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації у чистій морській воді.

Загалом дослідники взяли три проби води, у двох із них перевищення рівня радіації не виявили.

Глава експедиції Хільда Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після завершення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.

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Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

Фото: Aage Aune/TV 2

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