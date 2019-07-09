Офіцер ВМС РФ вважає, що загиблий екіпаж "Лошарика" зупинив планетарну катастрофу

Високопоставлений офіцер ВМС РФ на похороні загиблих моряків під час аварії на російському атомному підводному човні "Лошарик" заявив, що вони зупинили "катастрофу планетарного масштабу”.

Про це пише Bloomberg.

“Віддавши свої життя вони врятували життя своїх колег, врятували човен та зупинили планетарну катастрофу”, - сказав капітан Сергій Павлов.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що він не знає про цей коментар, але сказав, що немає жодних ознак того, що інцидент представляє широку загрозу. "Що стосується реактора, з цим немає проблем", - сказав він на пресконференції.

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, при пожежі на науково-дослідному глибоководному пристрої. Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому пристрої глибоководного атомного підводного човна АС-12, відомого як "Лошарик".