У Росії назвали імена 14 підводників, які загинули на секретній субмарині
Список опубліковна на сайті відомства.
На пожежі загинули:
1. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Долонський Денис Володимирович;
2. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Філін Микола Іванович;
3. Капітан 1 рангу Абанкін Володимир Леонідович;
4. Капітан 1 рангу Воскресенський Андрій Володимирович;
5. Капітан 1 рангу Іванов Костянтин Анатолійович;
6. Капітан 1 рангу Опарін Денис Олександрович;
7. Капітан 1 рангу Сомов Костянтин Юрійович;
8. Капітан 2 рангу Авдонін Олександр Валерійович;
9. Капітан 2 рангу Данильченко Сергій Петрович;
10. Капітан 2 рангу Соловйов Дмитро Олександрович;
11. Підполковник м/с Васильєв Олександр Сергійович;
12. Капітан 3 рангу Кузьмін Віктор Сергійович;
13. Капітан 3 рангу Сухінічев Володимир Геннадійович;
14. Капітан-лейтенант Дубков Михайло Ігорович.
Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.
Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководної атомного підводного човна АС-12, відомої як «Лошарик». Повідомлялося, що на АС-12 є підводники, що вижили, їх доправили довійськово-морського клінічного госпіталю Міноборони РФ в Сєвероморську. Туди ж доправлені тіла 14 загиблих моряків-підводників. Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвероморськ.