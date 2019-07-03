У Росії назвали імена 14 підводників, які загинули на секретній субмарині

Російське Міністерство оборони опублікувало список 14 моряків-підводників, які загинули під час пожежі на дослідному глибоководному апараті в Баренцевому морі.

Список опубліковна на сайті відомства.

На пожежі загинули:

1. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Долонський Денис Володимирович;

2. Герой Російської Федерації, капітан 1 рангу Філін Микола Іванович;

3. Капітан 1 рангу Абанкін Володимир Леонідович;

4. Капітан 1 рангу Воскресенський Андрій Володимирович;

5. Капітан 1 рангу Іванов Костянтин Анатолійович;

6. Капітан 1 рангу Опарін Денис Олександрович;

7. Капітан 1 рангу Сомов Костянтин Юрійович;

8. Капітан 2 рангу Авдонін Олександр Валерійович;

9. Капітан 2 рангу Данильченко Сергій Петрович;

10. Капітан 2 рангу Соловйов Дмитро Олександрович;

11. Підполковник м/с Васильєв Олександр Сергійович;

12. Капітан 3 рангу Кузьмін Віктор Сергійович;

13. Капітан 3 рангу Сухінічев Володимир Геннадійович;

14. Капітан-лейтенант Дубков Михайло Ігорович.

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.

Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководної атомного підводного човна АС-12, відомої як «Лошарик». Повідомлялося, що на АС-12 є підводники, що вижили, їх доправили довійськово-морського клінічного госпіталю Міноборони РФ в Сєвероморську. Туди ж доправлені тіла 14 загиблих моряків-підводників. Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвероморськ.