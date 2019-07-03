Шойгу хоче якнайшвидше відновити секретного "Лошаріка"

«Міністр оборони (Росії - ред.) Сергій Шойгу оглянув глибоководний апарат, в якому через пожежу загинуло 14 офіцерів, і доручив якнайшвидше його відновити і повернути в дію. Таке завдання він поставив перед командуванням Північного флоту», - йдеться в повідомленні.

У ході робочої поїздки в Сєвероморськ, де зараз знаходиться апарат, міністр провів окрему нараду з представниками підприємства-розробника, додали в російському Міноборони.

Російський військовий експерт, членкор Російської академії ракетних і артилерійських наук Костянтин Сівков повідомив, що після пожежі на борту глибоководного апарату вижили четверо членів екіпажу.

Раніше російські ЗМІ назвали кілька імен загиблих: це Денис Долонскій, Микола Філін, Андрій Воскресенський, Денис Опарін, Дмитро Соловйов. Згодом повідомили ім'я ще одного загиблого, 37-річного капітана другого рангу Дмитра Соловйова.

Як повідомлялося, 2 липня Міноборони РФ заявило, що чотирнадцять моряків-підводників Військово-морського флоту (ВМФ) загинули, отруївшись продуктами горіння, під час пожежі на науково-дослідному глибоководному апараті.

Читайте також: У Росії через пожежу на підводному човні загинули 14 моряків

Російські ЗМІ писали, що НП сталася 1 липня близько 20:30 на спусковому апараті глибоководного атомного підводного човна АС-12, відомого як «Лошарік». Повідомлялося, що на АС-12 є ті, хто вижив, їх доставили в військово-морської клінічний госпіталь Міноборони РФ в Сєвероморську. Туди ж доставлені тіла 14 загиблих моряків-підводників. Сам глибоководний апарат зараз знаходиться на військово-морській базі Сєвероморська.

На зустрічі 2 липня президента РФ Володимира Путіна з главою Міноборони Сергієм Шойгу, зокрема, повідомлялося, що із 14 загиблих сім - капітани першого рангу ВМФ РФ, двоє - Герої Росії.